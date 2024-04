Kia pronta a lanciare 9 nuove auto... ibride: 'Troppe incertezze sull'elettrico'

Kia sembra rivedere i propri piani in merito alle auto elettriche, e negli scorsi giorni ha annunciato una nuova roadmap attraverso cui svelerà nuove vetture con motorizzazione ibrida.

I coreani del gruppo Hyundai sono senza dubbio fra i produttori più stimati a livello mondiale, anche nel campo delle vetture a batteria, ma l'incertezza del mercato degli ultimi mesi, ha evidentemente invitato i vertici aziendali a rivedere i propri piani.

Sia chiaro, il futuro dell'auto per Kia e Hyundai è al 100 per cento elettrico, e lo dimostra anche il grande investimento che è stato fatto nelle vetture a batteria fin dal 2020, con la piattaforma dedica e-GMP, ma evidentemente non sono ancora maturi i tempi per una definitiva esplosione delle auto a zero emissioni.

Questa settimana, di conseguenza, Kia ha delineato una nuova tabella di marcia che è volta a “rispondere in modo proattivo alle incertezze nel panorama del settore della mobilità, compresi i cambiamenti nel mercato dei veicoli elettrici”.

Kia, che a fine anno ha presentato la splendida EV9, sta quindi rivedendo i propri piani di elettrificazione puntando nel contempo sull'ibrido. Dai sei modelli con doppia motorizzazione nel 2024, si passerà agli 8 del 2026 fino ad arrivare a 9 nel 2028, quindi fra quattro anni.

Non viene specificato in quale mercato saranno messi in vendita, ma in ogni caso è scontato pensare al Giappone, dove il green non è ancora diffuso, così come l'Europa, a cominciare ad esempio da nazioni come l'Italia, dove l'elettrico è un vero flop in questo 2024, complice gli incentivi auto che non sono ancora stati introdotti.

Nel contempo Kia continuerà comunque a lavorare sui modelli elettrici, completando la gamma delle EV verso il basso, quindi dalla 2 alla 5. Nel 2020, quando venne presentata la piattaforma e-GMP, Kia si pose come obiettivo di vendere un milione di auto elettriche nel 2025, ma a poco più di un anno e mezzo dalla scadenza siamo ancora ben lontani dal traguardo visto che nel corso del 2023 l'azienda ha venduto 576mila veicoli ma compresi ibridi e plug-in.

