Kia pronta ad abbandonare K5 e Stinger? Si fa sentire la saturazione di crossover

A poche giornate dal lancio italiano della nuova Kia Niro 2022, i media outlet internazionali riportano una notizia che potrebbe rattristare molti appassionati della casa automobilistica di Seoul: Kia potrebbe abbandonare le sedan K5 e Stinger.

A parlarne in primis è stato il portale Automotive News, seguito da altri siti del settore. Secondo le fonti da loro contattate, le tre vetture citate starebbero registrando vendite notevoli ma insufficienti a contrastare la saturazione di crossover di ogni forma e dimensione. I dati raccolti parlano chiaro: l’anno scorso globalmente sono state vendute oltre 920.000 berline, tra le quali 93.342 Kia K5. Tuttavia, si parla di un calo del 14% rispetto al 2020, segnale che anche le buone berline non attraggono un numero sufficiente di consumatori.

Le fonti di Autonews sono certe che la prima sedan a svanire dal mercato sarà la K5, seguita dal modello ad alte prestazioni Stinger. Lo Hyundai Motor Group dovrebbe dunque accompagnarle con la Hyundai Sonata. Un analista ha dichiarato: “Sarò scioccato se K5 non seguirà la stessa sorte di Sonata. È molto probabile che vedremo la stessa traiettoria di lento declino della produzione nei prossimi tre o cinque anni per il K5 fino a quando non sarà completamente sostituito da un EV”.

Tuttavia, Autonews si riferisce chiaramente ed esclusivamente al portfolio di automobili disponibili negli Stati Uniti. Pertanto, non è noto se questa futura scomparsa di berline Kia avverrà anche nel Vecchio Continente. In poche parole, al momento i consumatori italiani potranno restare tranquilli.

Ricordiamo poi che a fine estate arriverà la Kia Soul 2023.