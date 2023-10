Kia pronta a lanciare 3 veicoli elettrici: ci sarà anche la nuova ammiraglia EV9

Kia sta per rivelare tre nuovi veicoli elettrici durante l'EV Day, un evento che si terrà nella prossima settimana a Yeoju, in Corea. Questi veicoli includono una berlina elettrica sportiva e un crossover elettrico.

Questo evento permetterà di ottenere una panoramica dettagliata della gamma completa di veicoli elettrici di Kia. Dalle immagini promozionali, è evidente che tra i modelli vi sono la berlina EV6, l'ammiraglia EV9 e il nuovo modello Kia EV5, quest'ultimo precedentemente presentato al Motor Show di Chengdu in Cina con un prezzo di partenza previsto di circa 21000 euro (159.800 yuan) per competere con il Model Y di Tesla in Cina.

Il futuro di Kia sarà orientato solo sull'elettrico, l'azienda infatti ha ammesso di non credere più nei veicoli ibridi sostenendo che ormai sono giunti a un vicolo cieco. Kia ha ambizioni significative nel settore e mira a vendere 1,6 milioni di veicoli elettrici all'anno entro il 2030, con l'obiettivo di lanciare 15 nuovi modelli elettrici entro il 2027.

La casa automobilistica ha subito una trasformazione completa nel 2021, compresi cambiamenti di logo, prodotto e strategia di design, il che ha portato a risultati positivi come una costante crescita delle vendite negli Stati Uniti e un ottimo terzo trimestre. In Italia Kia ha espanso la sua offerta rendendo disponibile la tecnologia Plug&Charge per i propri EV. Apprenderemo ulteriori dettagli sui nuovi modelli elettrici di Kia durante l'EV Day del 12 ottobre.