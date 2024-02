Kia prepara la EV8 da 600 CV: andrà a sostituire la Stinger termica

Dopo la presentazione della nuova Kia EV9, SUV che abbiamo guidato in anteprima, il marchio sudcoreano pensa già alla Kia EV8, il primo veicolo a vantare la piattaforma “eM” di nuova generazione dello Hyundai Motor Group.

A seguito dell’annuncio della piattaforma lo scorso anno, Hyundai Motor Group ha dichiarato che questa nuova struttura modulare andrà a migliorare l’autonomia dei suoi veicoli elettrici (di tutti i segmenti) del 50% rispetto a oggi; sembra inoltre che vi sia stata una miglioria anche sul fronte delle prestazioni.

Secondo il piano di produzione di Kia trapelato in rete, la sostituzione elettrica della Stinger prende il nome in codice di GT1. Questo veicolo completamente elettrico sostituirà il modello a combustione Stinger e sarà successore della K8. Una volta entrata in produzione, presumibilmente nel 2026, la GT1 si chiamerà EV8 e la grande novità, decisamente interessante, riguarda la presenza di un enorme pacco batteria da 113,2 kWh, rendendolo il più grande che sia mai stato realizzato e montato su una vettura di una casa automobilistica coreana. Il dato appena citato suscita ancor maggior clamore se posto a confronto con la capacità elettrica della Kia EV9, che arriva a “solo” 99,8 kWh.

L’EV8 sarà inoltre dotata di due motori, uno anteriore da 200 kW/286 CV e uno posteriore da 250 kW/225 CV, andando a sprigionare una sorprendente potenza totale di 450 kW/603 CV, potenza che la pone come auto più prestante mai costruita da Kia nel corso della sua storia.

Attualmente l’auto più veloce di Kia è l’EV6 GT che sprigiona una potenza di 576 CV ed è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, battendo in una drag race auto come una Ferrari Roma e una Lamborghini Huràcan Evo Spyder (guardate una Kia EV6 GT in azione al Nurburgring).

L’aspettativa in casa Kia è quella di ottenere dall’enorme batteria un’autonomia tra i 700 e gli 800 km, di modo da superare anche la concorrenza di altri veicoli elettrici. Prima di vedere sulle strade la EV8, però, sarà necessario attendere la produzione di due veicoli elettrici “entry level” come la EV3 e la EV4, che avranno prezzi compresi tra 28.000 e 75.000 euro.