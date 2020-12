Nuovo logo per Kia: cambia anche lo slogan per un 2021 rivoluzionario

Kia sfruttò la presentazione della Imagine concept al Salone di Ginevra del 2019 per mostrare in anteprima il nuovo logo. Nessun comunicato su di esso, per vederlo dovevi notarlo. Dopo quasi due anni dall'evento la casa coreana si prepara finalmente al rebranding, oltre al logo rinnovato arriva anche un nuovo slogan.

Il 26 novembre il design del nuovo logo, che è possibile vedere nella sua interezza nelle immagini in calce, è stato depositato presso il Korea Intellectual Property Rights Information Service (KIPRPIS). Ho Sung Song, global president di Kia Motors, aveva parlato del logo ad ottobre 2020, delineando anche la strategia della casa coreana per il futuro prossimo: il Piano S. S sta per "shift", alludendo al cambio dal motore termico a quello elettrico. Insieme al nuovo logo nel gennaio 2021 arriverà uno slogan inedito: Movement that Inspires. Il movimento che ispira.

Lo slogan sostituisce l'attuale "The Power to Surprise", il potere di sorprendere, utilizzando anche dal reparto marketing italiano. Nonostante il logo sia strettamente legato al Piano S la prima vettura che lo adotterà potrebbe essere una berlina tradizionale: la nuova Cadenza. Conosciuta in Corea del Sud come K7 e, stando ad alcune voci di corridoio, battezzata K8 nella futura generazione. Il cambio di nomenclatura potrebbe coinvolgere anche altri mercati, ad esempio nel Nord America la Optima è ora venduta col nome di K5. La presentazione ufficiale molto probabilmente avverrà nelle prossime settimane.

Il Plan S, stando sempre alle parole di Ho Sung Song, sarà un vero e proprio rilancio del marchio e renderà Kia "più dinamica, elegante e creativa". Il nuovo logo sicuramente appare più dinamico dell'attuale, le tre lettere che lo compongono sono sottilmente unite e il taglio sull'asta verticale di "K" ed "A" crea ulteriore tensione visiva.