La nuova Kia Niro verrà svelata il 13 aprile al New York Auto Show

La casa automobilistica coreana è pronta a presentare la nuova versione della Kia Niro che sarà disponibile in tre differenti allestimenti. Il mercato delle auto elettriche ha spinto infatti l'azienda ad investire insieme a Hyundai sempre più risorse per dare il via alla nuova generazione.

Qualche mese fa la versione svedese del sito della Kia aveva fornito i dettagli della nuova Niro che arriverà sul mercato, quantomeno negli Stati Uniti, in tre versioni: Hybid, Plug-In Hybrid ed un'altra totalmente elettrica. Annunciata verso la fine del 2021, finalmente l'azienda con Sede a Seoul è pronta a presentare ufficialmente le tre vetture in questione al palcoscenico dei New York Auto Show, una manifestazione che si terrà il 13 aprile.

La foto che Kia ha condiviso per l'occasione, la stessa allegata in cima alla pagina, mostra una leggera differenza tra i modelli Hybrid e Plug-In Hybrid (rispettivamente le auto verdi e blu nella foto) e quella 100% EV per quanto riguarda il design del paraurti anteriore e dei cerchi in lega. Interessante, inoltre, è la posizione della presa di ricarica che nel modello EV è situata sul paraurti anteriore mentre nella versione PHEV sul parafango anteriore.

Ad ogni modo, solo pochi giorni mancano alla presentazione ufficiale con tutti gli ultimi dettagli della nuova proposta KIA per il mercato elettrico in USA ed Europa. E voi, invece, cosa ne pensate della Niro 2023? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.