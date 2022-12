Kia Niro da spavento nel test dell'alce: la coreana è tra le migliori nella prova

Nell’ultimo periodo gli spagnoli di km77.com stanno effettuando le loro prove su diversi SUV e crossover, tra le quali c’è anche l’Alfa Romeo Tonale, ma questa volta il test dell’alce è toccato alla Kia Niro 2023, e dal risultato ottenuto si può pensare che sia stata costruita apposta per questa prova.

Il crossover coreano ha messo in scena un comportamento sorprendente e capace di surclassare anche tante sportive ben più blasonate. Come di consueto, la velocità benchmark affinché il test possa considerarsi superato a pieni voti è di 77 km/h, ma sin da subito la Niro ha fatto capire che il suo limite era ben oltre quel valore.

La versione testata da km77.com è una Kia Niro Hybrid da 141 CV, equipaggiata con pneumatici Continental PremiumContact 6 con misura 225/45 R18, e grazie alla bontà di quest’ultime e ad un’ottima taratura in termini dinamici dell’auto, la Niro è riuscita a svolgere l’esercizio con una velocità di 81 km/h, mettendo in mostra un sottosterzo contenuto e reazioni facilmente controllabili, per di più con un intervento dei controlli elettronici puntuale ma allo stesso tempo non invasivo, a detta del tester. Un risultato strabiliante, specie se messo a confronto con auto più sportive: l’Audi RS3 Sportback non ha brillato nel test dell’alce svolto di recente ad esempio.

Nel test di slalom invece, la Kia Niro ha messo in mostra nuovamente il suo comportamento dinamico, peccato che la poca potenza a disposizione non le abbia permesso di ottenere un crono che la posizionasse nella parte alta della classifica rispetto alle sue sfidanti.