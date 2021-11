Ecco la nuova Kia Niro 2022: sarà Full Hybrid, Plug-in Hybrid e Full Electric

Il 2021 di Kia si sta rivelando alquanto elettrizzante. Letteralmente. Nel corso dell'anno abbiamo assistito alla presentazione della nuova Kia EV6 100% elettrica, appena qualche giorno fa è diventato ufficiale il Kia Concept EV9, mentre ora possiamo mostrarvi la nuova Kia Niro.

Il bestseller di casa Kia si rinnova e si mostra in tutto il suo splendore al Seoul Mobility Show 2021. A continuazione della filosofia Kia, si tratta di un veicolo rispettoso dell'ambiente che dalla natura prende ispirazione anche per i suoi colori e i suoi materiali - rigorosamente eco-friendly. Sviluppata sotto le regole dell'Opposites United, che ormai da tempo caratterizzano i veicoli di Hyundai Motor Company, la vettura è un SUV urbano dalle linee tondeggianti e accattivanti, che sarà disponibile in versione HEV (Full Hybrid), PHEV (Plug-in Hybrid) ed EV (100% elettrica) a partire dal prossimo anno - e questo grazie alla piattaforma presa in prestito dall'eccellente Hyundai KONA 2021 (10 motivi per acquistare la nuova Hyundai KONA Electric)

Trattandosi di un lancio internazionale, ci sarà tempo per scoprire le specifiche riservate all'Europa e dunque all'Italia, nel frattempo però possiamo ammirare la vettura all'esterno come all'interno - dove figura una plancia ordinata e rigorosa, con due grandi schermi per il controllo della strumentazione e dell'infotainment, un climatizzatore poco ingombrante e un tunnel centrale pulito, con pochi comandi, un pad per poggiare lo smartphone e un comodo bracciolo. Non vediamo l'ora di saperne di più.