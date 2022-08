Kia mostra il SUV EV9 alle prese con i test pre-produzione in vista del debutto nel 2023

Kia si è portata a casa l’ambito premio di Car Of The Year 2022 con la EV6, e adesso è al lavoro su un nuovo modello che nasce dalla stessa piattaforma, il cui debutto è alle porte. Stiamo parlando del rivoluzionario EV9, un SUV a tre file di sedili atteso nel primo quarto del 2023.

L’arrivo è dunque vicino, e per questo il costruttore coreano ha pubblicato alcune immagini che mostrano l’EV9 camuffato alle prese con alcuni dei test a cui si sta sottoponendo prima di avere il via libera per l’inizio della produzione. Nonostante l’ormai noto wrap bianco e nero che ne nasconde le forme, si riescono comunque a cogliere alcuni dettagli sul suo design, che resta quasi del tutto identico alla Kia EV9 Concept annunciato sul finire dello scorso anno.

I volumi e le forme sono le medesime, ma ovviamente cambiano alcuni particolari, a partire dall’adozione di specchietti retrovisori standard e dalla comparsa delle maniglie per le portiere anteriori e posteriori, con quest’ultime che suggeriscono un apertura classica e non controvento come succedeva sul prototipo.

Il caratteristico frontale resta invariato, ma i gruppi ottici abbandonano i numerosi punti luce presenti sul concept e adottano un fanale che si sviluppa in verticale ma che mantiene le stesse forme che abbiamo visto nel prototipo, il che è un bene. Purtroppo mancano delle immagini che facciano intravedere il retrotreno del SUV, ma è molto probabile che anche su quel lato del mezzo le linee ricalchino fedelmente quanto visto sulla concept car.

Ricordiamo infine che Kia ha già confermato che la EV9 ricaricherà 100 km in 6 minuti, mentre con una carica completa dovrebbe garantire fino a 540 km di autonomia.