Kia mostra in anteprima una nuova elettrica: sembra la EV6 GT di Hulk

Anche se questo teaser nasconde in gran parte l'auto elettrica, è possibile intravedere la distintiva forma della EV6 e i suoi fari. Potrebbe trattarsi di una versione EV6 GT in un audace colore verde.

Attualmente, la Kia EV6 offre una gamma di sei diverse configurazioni, tra cui Light (RWD), Wind (RWD), Wind (e-AWD), GT0Line (RWD), GT-Line (e-AWD) e la versione premium EV6 GT.

La Kia ha presentato l'EV6 GT da 576 CV nell'agosto scorso. L'EV6 GT è il modello più potente dell'azienda ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km in soli 3,4 secondi. Per dimostrare le sue capacità, Kia ha persino sfidato una Ferrari Roma e una Lamborghini Huracan EVO Spyder, riuscendo a superarle entrambe sul traguardo.

Sotto il cofano dell'EV6 GT c'è una batteria da 77,4 kWh che alimenta il veicolo insieme a un motore anteriore da 214 CV e un motore posteriore da 362 CV.

Kia sta attirando l'attenzione per un nuovo veicolo elettrico in edizione limitata, la cui rivelazione è prevista per venerdì 18 agosto. L'azienda potrebbe presentare un'altra GT in edizione speciale oppure potrebbe trattarsi di un modello unico.

Siamo, inoltre, già da un po' in attesa che Kia lanci un veicolo elettrico ad alte prestazioni con il nome in codice GT1. Questo veicolo dovrebbe vantare una potenza superiore ai 600 CV e sarà basato sulla piattaforma "eGMP" di nuova generazione sviluppata da Hyundai. Secondo le informazioni provenienti dalla Corea del Sud, la GT1 dovrebbe superare l'EV6 GT in termini di velocità, diventando così l'auto di produzione più veloce mai realizzata da Kia. Tuttavia, non ci si aspetta che la GT1 faccia il suo debutto prima del 2025.

Kia sta puntando molto forte sui veicoli full elettrici, probabilmente ciò segue le parole del general manager di Kia Australia, secondo cui i veicoli plug-in non hanno futuro.