Kia e Mercedes, segnalate per pubblicità ingannevole: colpa di ricarica e autonomia

Mentre Tesla ha stravolto la propria strategia di marketing con il primo spot su Youtube, una recente inchiesta condotta da un ente di vigilanza pubblicitaria nel Regno Unito, le case automobilistiche Kia e Mercedes sarebbero state individuate per pratiche pubblicitarie considerate fuorvianti.

Le due aziende sono sotto accusa per aver pubblicizzato un'ampia autonomia delle loro auto elettriche, dichiarando un intervallo di ricarica che va dallo 0 al 100%, ma sconsigliando esplicitamente di raggiungere la carica completa.

In particolare, nel caso in analisi, l'autonomia dichiarata nelle pubblicità presenta un asterisco che, in realtà, fornirebbe dettagli contraddittori: un messaggio informativo avverte infatti i potenziali acquirenti di non superare l'80% di carica per preservare la durata della batteria.

Secondo l'Autorità di Standard del controllo sulle pubblicità del Regno Unito (ASA), tale approccio è fuorviante per i consumatori. La critica rivolta a Kia riguarda la pubblicità della Niro EV, che ha dichiarato un'ampia autonomia con un livello di carica consigliato dell'80%, rendendo di fatto impossibile raggiungere la massima autonomia annunciata (ecco come potrebbe essere la nuovo Kia EV 3)

Analogamente, Mercedes è stata oggetto di critica da parte dell'ASA per la comunicazione vaga riguardante il suo SUV elettrico EQC. L'autorità ha chiaramente espresso le ragioni dietro la sua decisione di contestare queste pratiche pubblicitarie (vi abbiamo lasciato l'elenco delle Mercedes che usciranno nel 2024).

Toby King, portavoce dell'ASA, ha dichiarato: "Non intendiamo sostenere che l'uso di un asterisco per spiegare queste condizioni sia categoricamente sbagliato, ma non dovrebbe il testo che lo accompagna essere sufficientemente chiaro?". King ha aggiunto: "Riconosciamo che la comprensione del chilometraggio nei veicoli elettrici può generare confusione tra i consumatori. Pertanto, la comunicazione dovrebbe essere più accessibile rispetto agli annunci convenzionali".

L'ASA ha sottolineato la necessità di maggiore "chiarezza" nelle pubblicità riguardanti i veicoli elettrici. King ha affermato: "Storicamente, la chiarezza nei messaggi relativi ai veicoli elettrici è stata un problema. Questi avvertimenti mirano a delineare i limiti e devono essere inclusi in ogni dichiarazione di autonomia in modo che siano visibili e comprensibili per i consumatori".

Di conseguenza L'ASA ha emesso un richiamo generale per una pubblicità più trasparente, sottolineando che l'obiettivo è garantire che i consumatori non vengano ingannati dalle dichiarazioni pubblicitarie dei produttori di veicoli elettrici. King ha concluso dichiarando: "I produttori devono definire chiaramente i limiti e assicurarsi che i consumatori abbiano aspettative realistiche riguardo all'autonomia dichiarata e alle pratiche di carica consigliate".