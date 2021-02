Kia sta per lanciare una EV con 500 km di autonomia e uno 0 a 100 km/h da 3 secondi

Kia Motors si è addentrata alla grande in un processo di elettrificazione importante, fatto di investimenti importanti a nove cifre su piattaforme sviluppate e costruite in collaborazione con Hyundai Motor Group per sostenere questa rivoluzione.

Tra questa spicca di sicuro l'architettura E-GMP, attraverso la quale, durante il prossimo mese di marzo, casa coreana andrà a presentare un nuovo modello conosciuto col nome in codice di "CV". In base alle prime informazioni e agli avvistamenti di prototipi in strada, pare che la vettura avrà forme simili a quelle del render visibile in fondo alla pagina, ma forse è ancora più interessante discutere circa i rumor inerenti prestazioni e range.

Il nuovissimo modello, che si suppone verrà commercializzato nel corso dell'estate 2021, avrà un'autonomia per singola carica superiore ai 500 chilometri (non si sa con quale ciclo), godrà di una velocità di ricarica estremamente elevata (100 km di range in 4 minuti) e sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in appena 3 secondi. Ecco come Kia Motors ha descritto le sue imminenti auto elettriche:"Le EV costruite sulla piattaforma E-GMP puntato a settare nuovi benchmark nel range completamente elettrico, nelle performance di guida, negli spazi interni e nell'applicazione della tecnologia."

Insomma, il marchio della Corea del Sud sembra puntare molto in alto ed effettivamente, se tutte queste caratteristiche dovessero rivelarsi veritiere, ci troveremmo davanti ad una delle auto a batteria più capaci dell'intera industria.

A riprova dell'impegno del brand in merito al totale rinnovamento interno, sia tecnologico che di immagine, c'è di certo il nuovo, minimale e affascinante logo, nonché un accattivante motto tramite il quale Kia Motors guarda al futuro con impegno e speranza.

Per chiudere restando in tema di modelli elettrici all'avanguardia, vogliamo rimandarvi all'avvisamento della Tesla Model S aggiornata: un esemplare è stato avvistato sulle strade della California, ed Elon Musk freme dalla voglia di portarne migliaia nei garage dei consumatori.