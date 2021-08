Kia sta per lanciare altri due crossover elettrici: una strategia di un certo peso

Da un po' di tempo a questa parte Kia ha puntato tantissimo sulla EV6, la quale sta per debuttare sul mercato con buone specifiche tecniche e tanta speranza da parte del produttore, ma la casa coreana non ha alcuna intenzione di adagiarsi sugli allori e di aspettare i risultati di vendita, poiché ha già in sviluppo altri crossover a batteria.

A quanto pare uno di questi andrà a chiamarsi EV4, verrà mostrato al pubblico nel corso del 2022 e finirà in commercio entro la fine del 2023. Kia Motors ha già depositato tutte le nomenclature che vanno da EV1 ad EV9, per cui è solo questione di tempo prima che saranno utilizzate tutte.

Per AutoExpress la EV4 è il modello più vicino a livello temporale, e potrebbe andare immediatamente a sfidare la Mercedes-Benz EQA o la Volvo C40 sfruttando la piattaforma E-GMP che è già servita a sviluppare la EV6.

E' chiaro che la EV4 sarà più piccola della EV6, con un passo leggermente più corto della sorella maggiore. Una volta che il crossover comincerà a raggiungere i garage dei clienti sarà la volta della EV7 e della EV8, le quali potrebbero farsi vedere in meno di due anni.



Per il momento non abbiamo alcuna informazione ufficiale sulla questione ma, basandoci sulle specifiche della EV6 possiamo affermare che la EV4 dovrebbe fare affidamento su un pacco batterie compreso tra i 58 e i 77,4 kWh, mentre l'autonomia massima potrebbe superare i 460 chilometri per singola carica. Oltretutto, dato che l'architettura E-GMP consente la ricarica rapida, la macchina andrebbe a ricaricarsi dal 10 all'80 percento in meno di 20 minuti.



Per ora non possiamo far altro che aspettare e attendere aggiornamenti in proposito, ma per avviarci a chiudere vogliamo rimandarvi al leak sulle EV6 Air, Earth, Light e Water: di cosa si tratta?