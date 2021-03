Kia invita 380.000 automobilisti a parcheggiare all'esterno: l'auto potrebbe incendiarsi

Da alcuni mesi a questa parte è stata scoperta una problematica inerente alcuni modelli elettrici di Hyundai e altri produttori, la quale può in alcuni casi portare all'autocombustione della vettura. Il recentissimo caso di Kia è però diverso: la possibilità di incendio riguarda modelli tradizionali.

La compagnia automobilistica coreana ha infatti deciso di richiamare circa 380.000 veicoli in circolazione sul suolo statunitense per un difetto di produzione piuttosto grave. Nello specifico Kia ha richiamato alcuni esemplari di Sportage costruiti tra il 2017 e il 2021, e lo stesso vale per molte Cadenza assemblate fra il 2017 e il 2019.

All'atto pratico il brand ha fatto sapere di aver riscontrato malfunzionamenti al sistema di controllo della frenata elettroidraulica, che potrebbe surriscaldarsi e quindi mandare a fuoco l'intero motore. Nel caso in cui l'eventualità dovesse verificarsi in un garage, le fiamme potrebbero propagarsi all'intera abitazione, per cui Kia consiglia di non parcheggiare le vetture in questione in garage.

I proprietari di questi esemplari, fa sapere il produttore, in molte situazioni dovrebbero preannunciare la loro dipartita tramite l'accensione delle spie per la pressione delle gomme, per l'ABS o per altre problematiche. Non è da escludere oltretutto la puzza di bruciato o di plastica in scioglimento.

Per fortuna i clienti europei non dovranno preoccuparsi, ma per Kia si tratta di un inciampo dalle importanti ripercussioni economiche. Nel novembre del 2019 l'agenzia statunitense NHTSA dovette multare Kia e Hyundai per 137 milioni di dollari a causa di una risposta troppo lenta alla presentazione di difetti produttivi in grado di mettere a repentaglio la sicurezza degli automobilisti, e al momento non possiamo ancora sapere come andrà ad evolversi la situazione corrente.

In ogni caso il brand coreano sta investendo cifre mostruose per il rinnovamento elettrico della propria gamma di veicoli, e i primi frutti di questi sforzi dovremmo poterli apprezzare entro pochi mesi: Kia sta per lanciare un'auto elettrica con 500 km di autonomia e con uno scatto da 0 a 100 km/h inferiore ai 3 secondi.