Kia e Hyundai avvertono mezzo milione di clienti: 'Parcheggiate le auto lontano da casa'

Non bastava il richiamo di oltre 410.000 Kia perché gli airbag non si attivano. Nelle ultime ore Kia e Hyundai hanno emesso un richiamo su quasi mezzo milione di veicoli per rischio incendio anche da ferme e spente. Da cosa è dovuto questo problema e quali vetture dei due produttori asiatici riguarda?

Stando all’ultimo avviso speciale della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) statunitense, sarebbero esattamente 484.577 i veicoli interessati, e sono i seguenti: Kia Sportage 2014-2016, Kia K900 2016-2018 e Hyundai Santa Fe 2016-2018. Ai loro proprietari viene consigliato, attualmente, di parcheggiare i rispettivi mezzi lontano da altre automobili e strutture, ma che possono guidare ancora i veicoli tranquillamente fino all’ispezione nei concessionari del caso.

Il problema sembrerebbe riguardare nello specifico i moduli ABS, nei quali potrebbe svilupparsi un cortocircuito elettrico aumentando il rischio di incendio del vano motore durante il parcheggio o la guida. Hyundai e Kia stanno entrambe indagando ancora sul problema, che sembrerebbe farsi notare con odore di bruciato, spia MIL/ABS o fumo dal vano motore.

Appena possibile, le due case produttrici provvederanno a sostituire – se necessario – le parti interessate con nuove componenti, completamente a costo zero. Tuttavia, le aziende non prevedono di essere in grado di informare i proprietari fino al 5 aprile 2022. Si spera non succeda nulla di grave nel mentre!

