Kia Futuron, il SUV elettrico che viene dallo Spazio

Tutti i maggiori produttori auto del mondo hanno già almeno un modello 100% elettrico a listino, Kia ha ad esempio la nuova e-Soul o la e-Niro, che presto saranno affiancate da un crossover proveniente “dallo Spazio”: il Futuron.

Parliamo di un concept che potrebbe, con le dovute accortezze ovviamente, diventare un modello di serie, per la felicità degli amanti delle linee affusolate ed energiche. L’aspetto del nuovo SUV 100% elettrico di Kia infatti è alquanto particolare, sembra quasi una navicella spaziale, una forma utile a massimizzare l’aerodinamica e sfruttare appieno l’energia conservata nella sua batteria.

Inoltre il Futuron si è presentato al China International Import Expo 2019 con ben quattro differenti motori elettrici, uno per ogni ruota, il che permette una libertà di trazione davvero invidiabile. All’interno dell’abitacolo si ha praticamente a che fare con una SPA mobile, con sedili affusolati e avvolgenti, pronti per coccolare i passeggeri mentre l’auto si guida da sola: Kia Futuron infatti è progettata per arrivare (eventualmente) sul mercato con un Livello 4 di Guida Autonoma (il massimo è 5).

Le immagini mostrano uno sterzo, è vero, ma potrebbe essere un elemento solo "di servizio", da usare raramente in situazioni limite. Comprereste un crossover elettrico con questo aspetto futuristico?