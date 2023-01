Kia EV9, svelati prezzi e allestimenti: si parte da 51.000 euro

Il nuovo SUV a firma Kia, il modello EV9, è stato svelato in anteprima in queste ore grazie ad una documentazione inerente diversi dettagli inediti: ecco gli allestimenti della 7 posti sudcoreana.

Se tutto andrà come previsto la nuova Kia EV9 dovrebbe essere presentata entro i primi tre mesi del 2023, per poi far scattare le vendite entro giugno, ma nel frattempo sono appunto emerse tantissime nuove informazioni che fanno accrescere ulteriormente l'hype nei confronti di questo SUV di grande dimensioni. Ricordiamo infatti che l'EV9, rigorosamente elettrica, avrà sette posti e farà concorrenza alla Hyundai Ioniq 7, immaginata di recente da uno spettacolare render.

La rivista Car and Driver sarebbe entrata in possesso delle schede tecniche ufficiali del nuovo Sport utility vehicle coreano, che svelerebbero la presenza di cinque diverse versioni dell'EV9. Le prime due avranno la trazione posteriore, con un motore elettrico da 200 cavalli e 340 Nm di coppia. Si tratterà di un modello che negli Stati Uniti costerà 56mila dollari (circa 51.500 euro in Italia), e che avrà un'autonomia di 350 chilometri, oltre ad un'accelerazione di 8.5 secondi dagli 0 ai 100 km/h.

C'è poi l'allestimento RWD da 61mila dollari, con un pacco batteria più grande e che raggiungerà quindi 450 km di autonomia. L'accelerazione aumenta, 8,9 secondi per passare da 0 a 100, ma ci saranno 900 kg di capacità di traino. Per quanto riguarda il modello AWD, a trazione integrale, i prezzi partiranno da 63mila dollari e sarà previsto un doppio motore elettrico da 400 cavalli e 515 Nm, con un'autonomia della batteria da 415 km e 6,0 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h, oltre ad una capacità di traino da 1.600 chili.

Infine presente la versione top di gamma da 73mila dollari con cerchi in lega di serie da 21 pollici, una maggiore altezza da terra di un centimetro, autonomia da 375 km, accelerazione di 5.2 secondi da 0 a 100, e 2.000 chilogrammi di capacità di traino.

Tanti dettagli interessanti quindi in merito al prossimo SUV coreano, azienda che recentemente ha lanciato sul mercato la splendida Kia EV6 GT, protagonista al Nurburgring con un giro mozzafiato.