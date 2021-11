La Kia EV9 sarà un SUV enorme e squadrato: ecco la data di presentazione

Kia Motors è tra i produttori di auto che ha investito più rapidamente sull'elettrificazione. Ad oggi il brand ha già presentato parecchi modelli, ma il prossimo 11 novembre sarà il giorno di un ulteriore reveal: il concept EV9 è pronto a fare la sua comparsa.

Il post Instagram ufficiale, visibile in fondo alla pagina descrive la live streaming col titolo di "Kia Sustainability Movement" e specifica data e orario: giovedì 11 novembre 2021 alle ore 09:00. Per il momento abbiamo pochissimi dettagli sul veicolo, fatta eccezione per la silhouette del veicolo, la quale parla di un grosso SUV squadrato dal muso verticale.

Purtroppo non abbiamo alcun dettaglio sulle specifiche tecniche, ma è molto probabile che la EV9 andrà a basarsi sulla piattaforma modulare E-GMP, sviluppata per dare i natali a tantissimi modelli a marchio Kia, Hyundai e Genesis. Per ora è già stata utilizzata, con grande successo, per un modello commercializzato di recente: la Hyundai IONIQ 5 da noi provata il mese scorso.



Molto interessante è poi il fatto che Kia darà modo al pubblico di osservare un concept funzionante mentre si sposterà tra le vie di Los Angeles con l'obbiettivo di anticipare il reveal del concept SEVEN (ecco quanto sappiamo su SEVEN finora). Quest'ultimo sarà un veicolo con interni di grande lusso, e da parte nostra non vediamo l'ora di scoprire cosa Kia ha in serbo per noi.



Nel frattempo vogliamo avviarci a chiudere con una nota di merito nei confronti del produttore sudcoreano: Kia EV6 è Auto Premium dell'Anno 2022 in Germania.