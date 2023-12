La Kia EV9 ha ottenuto 5 Stelle Euro NCAP: 4 Stelle per la Hyundai KONA

Euro NCAP ha messo alla prova la nuova KIA EV9 provata da noi in anteprima, assegnando il massimo punteggio possibile: 5 Stelle. Il SUV a 7 posti è dunque ultra sicuro, ecco con quali percentuali.

Il SUV completamente elettrico appena arrivato in Europa ha fatto segnare l’84% nella protezione degli occupanti adulti, l’88% in quella dei bambini, il 76% rispetto agli utenti fragili della strada (pedoni compresi) e infine l’83% nella categoria Safety Assist, ovvero i sistemi di sicurezza attiva.

In caso di impatti frontali, la Kia EV9 ha dimostrato un’alta capacità di assorbire gli urti mantenendo intatto l’abitacolo, con buona protezione a livello di ginocchia e femore di tutti i passeggeri. Nella resistenza agli urti laterali la vettura ha ottenuto il massimo punteggio, garantendo così un alto livello di protezione per tutte le aree critiche del corpo per tutti i passeggeri. Sul fronte Safety Assist, il sistema eCall (la chiamata d’emergenza in caso di incidente) ha ottenuto una particolare menzione.

Ottime anche le prestazioni dell’Automatic Emergency Braking (AEB) e del Lane Keeping Assistant (LKA), che corregge la traiettoria del veicolo qualora questo stia per uscire dalla corsia.

Sempre a proposito di Hyundai Motor Group, anche la nuova Hyundai KONA è stata messa alla prova da Euro NCAP: al crossover urbano sono state assegnate 4 Stelle. I punteggi parlano di un 80% nella protezione degli adulti, 83% per i bambini, 64% per gli utenti fragili della strada e 60% per i Safety Assist. 4 Stelle anche per la nuova VinFast V8, protagonista dell’ultima tornata di test Euro NCAP.