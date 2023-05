Kia EV9, un climatizzazione incredibile: funziona come un frigorifero al contrario

Sta raggiungendo livelli incredibili la tecnologia applicata alle auto, e un chiaro esempio è la Kia EV9, l'auto che è dotata molto probabilmente del sistema di climatizzazione al momento più incredibile sul mercato.

Dopo avervi mostrato i fari 'magici' della Kia EV9, nonché l'aspetto finale sempre della Kie EV9, SUV a 7 posti, è ora il momento di concentrarsi sul sistema di climatizzatore interno che permette agli occupanti di godere delle migliori condizioni possibili quando si viaggia.

Per raggiungere una soluzione ottimale i progettisti di casa Kia hanno testato il SUV nelle situazioni più estreme sia per quanto riguarda il freddo (nella Svezia del nord) che il caldo (nella Spagna del sud), di modo che sia il riscaldamento che il “rinfrescamento” funzionassero al meglio.

Per ottenere il top di gamma il SUV sudcoreano è stato così dotato di una pompa di calore che fa da climatizzatore, sbrinamento e antighiaccio. Funziona di fatto come un frigorifero al contrario visto che quando all'esterno le temperature scendono, l'interno si riscalda.

Inoltre, si è deciso di sfruttare il calore residuo dei motori elettrici e quello del sistema PE, Power Electronics, di modo da mantenere all'interno dell'abitacolo, per tutti gli occupanti, un sistema ottimale di clima.

Si tratta di una soluzione molto efficiente in quanto, visto che la climatizzazione richiede meno elettricità, questa viene riservata alla guida. A comandare il tutto vi è un comodo pannello di comandi attraverso cui si possono selezionare le varie modalità, mentre per la ventilazione sono stati introdotti dei diffusori specifici sul tetto, garantendo il massimo comfort.

"La nuova Kia EV9 dimostra che i clienti non devono fare sacrifici per essere sostenibili – le parole di Richard Peiler, Group Director of PT Refrigeration and HVAC Project Development Operations presso Hyundai Motor Europe Technical Center - con queste caratteristiche high-tech, l'EV9 stabilisce nuovi standard nel segmento degli e-SUV. Offre tutto il comfort e la praticità di un SUV moderno senza emissioni di scarico”.

E ancora: "Il nostro obiettivo è regolare il sistema di climatizzazione per ottenere il miglior compromesso tra comfort dell'abitacolo e consumo energetico. Siamo fiduciosi che i clienti EV9 sperimenteranno sia un abitacolo confortevole che un'autonomia soddisfacente".