KIA EV9 avvistata in Cile senza veli: praticamente identica al concept

Il debutto del tanto atteso SUV a tre file di sedili Kia EV9 è previsto entro il primo quarto del 2023, ma il reveal potrebbe essere alle porte dato che è stato immortalato un esemplare della Kia EV9 completamente privo di camuffamenti sulle strade pubblico di Santiago del Cile.

Un video apparso in rete mostra per la prima volta il SUV senza veli, anche se il dubbio che possa trattarsi di un fake c’è, considerando che la qualità del footage è piuttosto bassa, ma se fosse reale significherebbe che la presentazione ufficiale del modello è più vicina del previsto, e l’esemplare in questione poteva trovarsi in quella location per registrare dei video promozionali in vista del debutto.

In ogni caso, se le immagini dicono il vero, siamo di fronte ad un SUV che praticamente è rimasto molto fedele al look del Kia EV9 Concept mostrato a Las Vegas nel 2021. Le uniche differenze rispetto al prototipo si vedono sul frontale, dove mancano i numerosi punti luce a LED, rimpiazzati dal fanale in posizione verticale, nella forma del montante C, ora meno slanciato, e nella presenza di portiere convenzionali e non controvento come accadeva sul concept (la Kia EV9 camuffata mette in mostra le poche differenze dal prototipo).

Ricordiamo infine che anche la EV9 è nata sulla piattaforma E-GMP - come Kia EV6 e la Hyundai Ioniq 5 - e avrà un sistema DC che permetterà di ricaricare 100 km in soli 6 minuti.