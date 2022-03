La Kia EV6 RWD brilla nella sfida dei 1.000 km: è nella Top 15

La Kia EV6 ha raccolto quest'anno una marea di premi, anche il più importante d'Europa, ovvero il Car of the year 2022 (Kia EV6 è Car of the Year 2022). Per poco non ha espugnato anche la 1.000 km Challenge di Bjørn Nyland, ottenendo comunque ottimi risultati.

Ricordiamo velocemente che Bjørn Nyland è un famoso youtuber norvegese del mondo Tesla ma non solo, è un grande conoscitore della mobilità elettrica e ha provato praticamente quasi tutte le elettriche uscite negli ultimi anni. Con molte di queste auto ha anche provato la sua 1.000 km Challenge, una sfida che consiste nel percorrere un viaggio di 1.000 km e capire quanto ci si impiega in totale, calcolando tempi di ricarica e soste alle colonnine.

Ebbene la Kia EV6 RWD è riuscita a completare il percorso in 10 ore e 10 minuti, con una temperatura esterna di 3 gradi. Durante il viaggio la vettura ha avuto bisogno di 5 soste, con una velocità media di 98,4 km/h (ricariche comprese). Si tratta di un ottimo risultato, che pone l'elettrica coreana alla fine della Top 15.

La variante RWD però, a sorpresa, non è riuscita a superare la AWD, che ha impiegato 10 ore esatte (come potete vedere nella infografica realizzata da InsideEVs USA). La RWD in teoria dovrebbe essere più leggera ed efficiente della AWD con doppio motore, probabilmente però le temperature esterne hanno giocato a sfavore della vettura a trazione posteriore...

Ricordiamo che sempre a proposito di EV6, Kia ha siglato una partnership negli USA per la ricarica a domicilio del suo crossover elettrico.