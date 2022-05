Kia EV6 da riferimento nei crash test dell'Euro NCAP: voto massimo come la cugina Hyundai

Hyundai Ioniq 5 e Kia EV6 possono sembrare diverse tra loro, con la prima dal design squadrato e la seconda con linee più futuristiche, ma entrambe nascono sulla stessa piattaforma E-GMP. Ebbene, la Ioniq 5 si era comportata benissimo nei crash teste oggi la cugina marchiata Kia fa altrettanto, ottenendo il voto massimo da parte dell’Euro NCAP.

Il risultato parla da solo: 5 stelle, il massimo ottenibile nei test svolti dall’ente europeo che si basa sul comportamento dell’auto in diverse condizioni di impatto, assieme alla sicurezza che offre verso i pedoni, senza dimenticare i sistemi di assistenza alla guida, sempre più completi ed efficaci (a proposito, Ford sta sviluppando la tecnologia Geofencing per far rallentare automaticamente le auto in certe zone).

La Kia EV6 riesce a fare addirittura meglio della sua controparte, con una valutazione del 90% nella protezione degli occupanti, contro l’88% registrato dalla Ioniq 5, mentre il valore percentuale per la protezione dei bambini è la medesima, con l’86%.

La EV6 segna poi il 64% nel test dedicato alla vulnerabilità dei pedoni, riuscendo a superare ancora una volta la cugina dell’1%, sebbene il risultato non sia comparabile ai migliori del segmento (solitamente attorno all’80%) per via della mancanza di un cofano attivo.

Ottimo risultato anche alla voce riguardante i sistemi di sicurezza alla guida, con un risultato di 87%, impercettibilmente inferiore a quanto registrato dal modello Hyundai. In poche parole, la Kia EV6 non è soltanto la Car Of The Year 2022, ma è anche una delle auto più sicure attualmente sul mercato.