La Kia EV6 ha un range eccezionale: ecco i dati della EPA

Per le auto completamente elettriche il fattore autonomia è ancora uno di quelli più osservati. Fino a poco tempo fa le BEV in effetti non riuscivano sempre a garantire un range che potesse tranquillizzare gli automobilisti più esigenti, anche considerando velocità di ricarica estremamente ridotte.

Ad oggi però l'efficienza dei nuovi motori elettrici, l'incremento dimensionale dei pacchi batteria e le ricariche rapidissime stanno convincendo anche i consumatori più restii alla transizione. Del resto proprio quest'oggi la Environmental Protection Agency statunitense ha condiviso dati molto promettenti sulla nuova Kia EV6: il crossover elettrico garantisce 500 chilometri per singola carica in ciclo EPA.

Nello specifico stiamo parlando della versione a trazione posteriore con pacco batteria da 77,4 kWh, come spiegato nel seguente comunicato ufficiale:"L'eccellente rating di 500 chilometri AER (acronimo che sta per 'range completamente elettrico') si applica alla EV6 nella versione con batteria da 77,4 kWh e trazione posteriore, e include la EV6 GT-Line RWD e la EV6 EX+ RWD. Questo rating mostra un'efficienza generale impressionante da 6,4 km per kWh. I modelli di EV6 a trazione integrale invece sono certificati per 440 chilometri AER, mentre la EV6 EX da 58,0 kWh ha un rating di 373 km AER. Questi numeri sono una testimonianza dell'efficienza di EV6 sia per quanto riguarda il motore che per l'aerodinamica."



Di recente la concorrente diretta Hyundai Ioniq 5 (la Ioniq 5 sta avendo un successo enorme) ha portato a casa un range EPA di 487 chilometri nonostante condivida motore e batteria con la EV6. Evidentemente alcuni piccoli accorgimenti e un'aerodinamica più filante hanno avvantaggiato la Kia.



A ogni modo, avviandoci a chiudere, vogliamo condividere con voi il test di Matteo Valenza a bordo della Kia EV6: è meglio o peggio della Hyundai Ioniq 5?