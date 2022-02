Kia EV6 protagonista di un bruttissimo incidente, il video dell'incendio

Di incidenti disastrosi ne abbiamo visti diversi nel corso di questo mese, come nel caso della Tesla Model 3 che ha perso controllo in autostrada. Spostiamoci però dagli Stati Uniti all’Ungheria per vedere il risultato di un misterioso incidente tra una Kia EV6 e una barriera di cemento, ovvero l’incendio della vettura sudcoreana.

Il filmato in questione pubblicato su Youtube nelle ultime ore non ha una qualità così buona ma è piuttosto esplicativo di ciò che è avvenuto dopo il presunto scontro: la Kia EV6 in questione, che ricordiamo essere uno degli ultimi veicoli elettrici a batteria del colosso asiatico, è ripresa a bordo strada con il cofano completamente avvolto dalle fiamme in uno spettacolo non poco preoccupante.

Le origini dell’incendio e la causa dell’incidente non sono ancora note, ma non va escluso lo scontro con la barriera di cemento che, potenzialmente, potrebbe avere portato all’incendio delle batterie agli ioni di litio. C’è chi, nei commenti del video e tra i vari media outlet che hanno riportato la notizia, discute dell’effettiva origine delle fiamme scartando l’ipotesi relativa alle batterie stesse. Ciò che è certo, invece, è che il proprietario e autista è rimasto ferito e la condizione è ignota.

Ora come ora resta pertanto un mistero che necessiterà di una risposta il prima possibile, specialmente alla luce della spinta EV che Kia vuole dare assieme a Hyundai.

A proposito di vetture elettriche, sono stati riaperti gli ordini della piccola Volkswagen e-Up!.