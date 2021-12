La Kia EV6 nelle mani di Matteo Valenza: meglio della Hyundai IONIQ 5?

La Kia EV6 è probabilmente l'auto elettrica del momento. Pur essendo cugina diretta della Hyundai IONIQ 5, con la quale condivide piattaforma, batterie e prestazioni, è una BEV dal carattere unico e non a caso ha vinto come Auto Premium 2022 ai GCOTY. Scopriamola più da vicino con il nuovo video di Matteo Valenza.

Lo youtuber bresciano ha visto dal vivo la Kia EV6 a Milano e ha anche avuto la possibilità di guidarla. Anche Matteo Valenza ha potuto così confermare come la qualità della EV6 sia di altissimo livello, testando fra l'altro la versione GT-Line con trazione AWD e batteria da 77,4 kWh. Non siamo al top della line-up solo per la presenza della GT, disponibile solo con batteria Long Range e con una potenza complessiva di ben 430 kW e 585 CV. Ecco a tal proposito una Kia EV6 GT contro una Lamborghini, una Ferrari, una Porsche e una McLaren.

Ma torniamo alla GT-Line: il doppio motore le permette di avere 235 CV/173 kW di potenza, mentre la coppia istantanea è pari a 605 Nm. Questo si traduce in uno scatto 0-100 in 6,2 secondi nonostante l'aspetto muscoloso della vettura - con la GT-Line che arriva a 4.695 mm di lunghezza e 1.890 mm di larghezza. Al di là del piacere di guida, la EV6 si distingue anche per una ricarica a 400 V e 800 V, il che le permette di ricaricarsi dal 10% all'80% in soli 18 minuti, prestazioni simili alla IONIQ 5 che abbiamo guidato sia RWD che in versione AWD da 310 CV.