La Kia EV6 guadagna 5 Stelle EuroNCAP assieme a Classe S e C40 Recharge

Il lavoro di EuroNCAP non si ferma mai e in questo 2022 l'ente è già arrivato alla sua terza "sfornata" di test e risultati, premiando nuove auto con le 5 Stelle. Ricordiamo che EuroNCAP testa la solidità delle nuove vetture e la loro tecnologia attiva per proteggere gli utenti più fragili della strada oltre agli occupanti.

In questo nuovo batch troviamo vetture del calibro della Kia EV6 (proprio la Kia EV6 Auto dell'Anno 2022) e la Mercedes-Benz Classe S, capaci di raggiungere il grado massimo di sicurezza in Europa. Altre vetture che potranno vantare le 5 Stelle EuroNCAP sono la Volvo C40 Recharge e il Volkswagen Multivan. Si sono fermate solo alle 4 Stelle invece la nuova Opel Astra e la Peugeot 308.

La Kia EV6 in particolare ha fatto registrare numeri eccezionali, inoltre proprio in queste ultime ore ha salvato la vita a un campione di hockey travolto da un tram. La coreana presenta il 90% di protezione per gli occupanti adulti, mentre i bimbi sono protetti per l'86%. I sistemi di assistenza toccano quota 87%, mentre con la Mercedes-Benz Classe S si sono arresi all'82%. La tedesca però tiene al riparo fino al 93% gli adulti e fino all'89% i bimbi - ed è più sicura per gli utenti fragili della strada (80%). Numeri eccezionali anche per la Volvo C40 Recharge, che ha fatto segnare 92% per gli adulti, 89% per i bimbi e addirittura 89% sui Safety Assist.