La Kia EV6 GT è una furia: può battere Ferrari e Lamborghini in accelerazione

Anche se molti appassionati di ferro non vogliono ammetterlo, le auto elettriche di nuova generazione possono battere numerose auto sportive in accelerazione. Prendiamo ad esempio la Kia EV6 GT: può risultare più veloce di una Ferrari e di una Lamborghini.

La nuova Kia EV6 GT, la variante più potente di quella che è stata eletta l'Auto dell'Anno 2022 (la Kia EV6 è la nuova Auto dell'Anno 2022), è la vettura più veloce mai prodotta dal brand sudcoreano. Con i suoi 585 CV e una coppia di 740 Nm, la EV6 GT può effettivamente dare del filo da torcere a numerose super sportive con motore endotermico. Il suo scatto 0-96 km/h è possibile in 3,4 secondi, mentre la velocità massima è di 260 km/h (dati riscontrati dalla AMCI).

Con questi dati, la EV6 GT potrebbe battere senza problemi la Ferrari Roma e la Lamboghini Huracàn Evo Spyder in accelerazione. La EV6 GT si presenta con 160 kW di potenza all'anteriore, 270 kW al posteriore con una batteria da 77,4 kWh. Come detto abbiamo 585 CV e 740 Nm di coppia, da aggiungere a dischi dei freni da 15" all'anteriore e da 14,2" al posteriore, sospensioni controllate elettronicamente, cerchi sportivi da 21".

Secondo Stender Center, COO ed EVP di Kia America, "la EV6 GT inaugura un nuovo capitolo nella storia di Kia e nel suo progetto di elettrificazione Plan S". La Kia EV6 GT include anche un sistema di ricarica DC a 800 V, che permette alla vettura di andare dal 10% all'80% in circa 18 minuti presso una colonnina adeguata. Non vediamo l'ora di vederla accanto a una Ferrari Roma o una Lamboghini Huracàn Evo Spyder per metterla alle strette sul campo. Per saperne di più sulla EV6, che in questi giorni ha presenziato la Monterey Car Week: ufficiale la nuova Kia EV6 elettrica.