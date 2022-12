La Kia EV6 GT può davvero battere una Lamborghini Aventador? L'ultimo ruggito del V12

Lo scorso mese di agosto abbiamo scritto un articolo su come la Kia EV6 GT fosse potenzialmente in grado di battere una Lamborghini in accelerazione. Ebbene qualcuno ha preso quella sfida in modo alquanto serio e ha fatto sfidare una Kia EV6 GT con una Lamborghini Aventador.

La Lamborghini Aventador è stata probabilmente l'ultima vettura del toro a montare un motore V12 (aggiungete un minuto di silenzio qui), l'esemplare di fine serie è stato prodotto a fine settembre e non ne verranno più realizzati. Per saperne di più: Addio alla Aventador V12, la Lamborghini più iconica del nuovo secolo.

Un'auto apparentemente senza tempo che rischia invece di essere scavalcata dalle nuove tecnologie, da vetture come la Kia EV6 GT capaci di sprigionare tantissima potenza senza far rumore. La coreana di ferro sarà dunque riuscita a battere la ruggente italiana? Beh attenzione perché stiamo per sganciare lo spoiler: inizialmente la EV6 GT sembra effettivamente avere uno spunto più agile, la Aventador però l'ha ripresa quasi subito ed è andata infine a vincere sul quarto di miglio (i nostri 400 metri). L'orgoglio del V12 è dunque ancora salvo, è incredibile però vedere come un SUV-Crossover elettrico riesca a difendersi contro una supersportiva a 12 cilindri...

La sfida sarebbe già finita qui, Carwow però che ha girato il video ha voluto effettuare un'altra prova: la Lamborghini Aventador contro l'Audi e-tron GT, una berlina elettrica da 646 CV dal design ultra accattivante (proviamo l'Audi RS e-tron GT). Com'è finita in questo caso? La Aventador ha trovato un osso parecchio duro, ma sui 400 metri alla fine l'ha ancora spuntata... è una delle poche auto termiche capace di tenere testa alle elettriche più potenti del momento!