La Kia EV6 elettrica in dettaglio: scopriamola dentro e fuori

Hyundai e Kia, brand che fanno parte dello stesso gruppo, hanno preso davvero di petto la questione elettrica e sono già pronte a lanciare una nuova generazione di veicoli a batteria. Se la prima ha pensato alla Ioniq 5, la seconda è pronta a commercializzare l’EV6.

Di quest’ultima vettura abbiamo parlato in modo approfondito su queste pagine, l’abbiamo anche vista dal vivo al MIMO 2021 tenutosi fra le strade di Milano dal 10 al 13 giugno. Ora anche il nostro amico Matteo Valenza l’ha vista da vicino e ve la racconta in un nuovo video. Ricordiamo che il crossover elettrico è costruito su piattaforma E-GMP, la stessa di Ioniq 5, e viene venduto con due battery pack differenti, da 58 kWh e da 77,4 kWh.

Al suo massimo potenziale, la Kia EV6 vi promette fino a 510 km di autonomia secondo il ciclo combinato WLTP, significa che rimanendo in città è possibile fare anche meglio. A listino avremo versioni 2WD e AWD, più la super pompata GT, variante “esagerata” da 430 kW/585 CV.

La EV6 si distingue soprattutto per via della sua ricarica ultra veloce: fino a 800 V presso le colonnine compatibili, il che significa che è possibile portare la batteria dal 10% all’80% in soli 18 minuti. In 4 minuti e mezzo, il tempo di un caffè di fatto, si recuperano 100 km di autonomia. Per saperne di più mandate pure in play il video presente in pagina, con Matteo Valenza che ve la mostra in dettaglio dentro e fuori, oppure leggete il nostro approfondimento dedicato.