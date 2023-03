La Kia EV6 costruita con 350.000 mattoncini LEGO da un'azienda italiana

Se seguite il mondo dei motori conoscete sicuramente la nuova Kia EV6, vettura elettrica fra le più avanzate che possiate acquistare. Un modello diventato protagonista del progetto Brick To The Future che ha portato alla costruzione di una Kia EV6 in mattoncini LEGO.

L'idea alla base era di costruire un modello in scala 1:1, sfruttando dunque le dimensioni reali della vettura. Il progetto è stato così realizzato utilizzando 350.000 mattoncini LEGO, un'opera che cha ha richiesto più di 800 ore di lavoro che Kia ha commissionato alla BrickVision, azienda tutta italiana fondata da Riccardo Zangelmi con sede a Reggio Emilia, primo e unico LEGO Certified Professional del nostro Paese.

Per costruire la Kia EV6 Brick To The Future il team di Zangelmi è stato impegnato per 4 mesi, un tempo durante il quale la squadra è riuscita a costruire anche un sistema di illuminazione perfettamente funzionante.

La realizzazione dell'opera ha permesso a Kia di montare un suggestivo video che procede a step di mattoncini utilizzati, illustrando così le varie parti del progetto. Ricordiamo che la vera Kia EV6 è una vettura 100% elettrica costruita sulla piattaforma E-GMP di Hyundai Motor Group. Oltre a offrire fino a tre file di sedili, EV6 è anche in grado di promettere fino a 500 km di autonomia nella sua variante Long Range (la Kia EV6 GT può battere una Ferrari in accelerazione).