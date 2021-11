Kia EV6 è l'Auto Premium dell'Anno 2022 in Germania: la Hyundai IONIQ 5 vince fra le EV

Che Hyundai Motor Company (gruppo che al suo interno ingloba Hyundai e Kia) stesse lavorando in modo eccellente con i veicoli elettrici era ormai cosa risaputa. Ora però arrivano anche degli importanti riconoscimenti ad attestarlo ufficialmente. La Kia EV6 è Auto Premium dell'Anno 2022 in Germania.

Kia EV6 ha dunque conquistato la giuria del premio German Car Of The Year 2022 (GCOTY), aggiudicandosi il titolo nel segmento Premium. Un risultato fenomenale per il nuovo crossover 100% elettrico, soprattutto vista l'agguerrita concorrenza di quest'anno: a contendersi il titolo infatti c'erano anche la sorella Hyundai IONIQ 5 che abbiamo provato in versione RWD, la Volkswagen ID.4, l'Audi Q4 e-tron provata a Madonna di Campiglio, la Skoda Enyaq e la Mercedes-Benz Classe C.

20 i giornalisti specializzati che hanno formato la giuria, selezionando modelli Premium con un prezzo d'ingresso compreso fra i 25.000 e i 50.000 euro. Kia EV6 ha conquistato anche un altro ottimo risultato: guardando al titolo della categoria New Energies riservata esclusivamente ai veicoli elettrici alimentati a batteria o a idrogeno, la EV6 è arrivata seconda, alle spalle della inafferrabile Hyundai IONIQ 5.

Festa grande dunque per Hyundai Motor Company, solo all'inizio della sua nuova avventura elettrica. A tal proposito proprio oggi 4 novembre abbiamo visto i primi dettagli della Hyundai SEVEN, concept che sarà svelato a Los Angeles fra pochi giorni.