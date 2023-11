La Kia EV5 in Cina costa meno di 20mila euro: prezzo impossibile per l'Europa

L'interessante Kia EV5, il SUV compatto 100% elettrico presentato lo scorso agosto, è in vendita in Cina ad un prezzo a dir poco competitivo e fuori dagli schemi per il mercato europeo.

Secondo quanto fanno sapere i francesi de l'automobile-magazine, la vettura sudcoreana a zero emissioni si può comprare a soli 20mila euro, anzi qualcosina di meno, precisamente 19.300 euro.

Si tratta di un listino che per il Vecchio Continente è impensabile, tenendo conto ad esempio che in Italia vi sono solo 13 modelli di auto elettriche al di sotto dei 35mila euro, e che la più economica è la Dacia Spring EV, in vendita a circa 21 mila euro.

Come è possibile quindi che l'EV5 costi così poco nel gigante asiatico? E' quello che sta cercando di chiedersi anche Bruxelles, che ormai da settimane ha avviato un'indagine sul dumping cinese dei veicoli elettrici, per via appunto dei prezzi folli praticati.

Da più di un anno ormai in Cina è in corso una guerra dei listini che sta spingendo i prezzi ad appiattirsi sempre di più, e l'ultimo esempio è proprio quello del SUV Kia. Qualcuno magari potrebbe pensare che si tratti di una versione “light” ma così non è, visto che i 19.300 euro fanno riferimento alla versione con un pacco da batteria da 64 kWh e 218 cavalli, con un'autonomia WLTP di circa 350-400 km, quindi numeri di tutto rispetto.

Giusto per rendere ancora più chiara l'idea, non sono ancora stati ufficializzati i prezzi della Kia EV5 per l'Europa, ma dovrebbero tranquillamente assestarsi sui 40mila euro a meno di clamorose sorprese non previste.

Ma come mai questa mossa? In parte lo si deve al mercato cinese che, come detto sopra, ha regole proprie, in parte perchè Kia sta provando a frenare l'avanzata di Tesla in quel di Pechino, nonché per contrastare BYD e SAIC, marchi cinesi che vanno per la maggiore: in ogni caso il divario fra i mercati resta clamoroso.