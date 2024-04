La Kia EV3 spiata sulla neve, andrà a sfidare Alfa Romeo Milano e Volvo EX30

La Volvo EX30 è arrivata da pochissimo sul mercato italiano ed è già presente nella Top 10 BEV del 2024 con oltre 600 vetture immatricolate. Presto però la vettura scandinava avrà una concorrente pericolosa: la nuova Kia EV3, appena fotografata sulle nevi.

Dopo aver portato in Italia la EV6 e la EV9 che abbiamo guidato in anteprima, per Kia si avvicina sempre di più il momento di presentare uno dei B-SUV elettrici più attesi - dopo la presentazione ufficiale dell’Alfa Romeo Milano. Parliamo della EV3 che avrà il difficile compito di inserirsi in un segmento già particolarmente affollato.

La nuova vettura coreana dovrà infatti vedersela non solo contro la sorella Hyundai KONA Electric ma anche con le succitate Alfa Romeo Milano e Volvo EX30, la Jeep Avenger, la Peugeot e-2008, la Opel Mokka Electric e la DS3 E-Tense - per non citare altri modelli in arrivo come la Skoda Epiq e la Volkswagen ID.2X.

È molto probabile che Kia voglia differenziarsi dalla concorrenza sul fronte del design, con linee squadrate e futuristiche, e dei contenuti, con un abitacolo molto simile a un “salotto” vero e proprio, dotato di tutti i comfort. Certo tutto questo andrebbe fatto facendo attenzione a non portare troppo in alto l’asticella del prezzo, altrimenti il rischio è di andare “oltre” e sforare in un segmento superiore. L’Alfa Romeo Milano Elettrica SPECIALE arriva a 47.000 euro nella versione mostrata all’evento di lancio - e non vogliamo neanche pensare a quanto possa costare la Veloce SPECIALE a trazione integrale. (Le foto arrivano da AutoWeek)

