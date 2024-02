La nuova Kia EV3 fotografata nella neve: sembra una EV9 in miniatura

Durante i test invernali in Svezia sono stati avvistati prototipi altamente camuffati della Kia EV3, confermando che il modello di produzione sarà strettamente ispirato al concept originale.

Sono stati identificati (da Carscoops) due prototipi della EV3, nelle colorazioni Argento e Blu, con cerchi in lega dal diverso design. Entrambi i veicoli visti sembrano essere pronti per un imminente debutto: il SUV elettrico dalle alte prestazioni è destinato a calcare le strade già nel 2024, scegliendo un design moderno e caratteristiche all’avanguardia. Le linee guida del concept sono state in gran parte mantenute nelle proporzioni, con luci a LED disposte verticalmente e un profilo scolpito. Tuttavia, alcune caratteristiche sono state modificate, come cerchioni leggermente più piccoli, copri specchietti di dimensioni maggiori, un rivestimento in plastica più tradizionale sui passaruota e un abitacolo di serie con montanti più robusti e maniglie delle porte a vista.

Internamente è stato intravisto un cruscotto digitale a doppio schermo e un design essenziale per la plancia. Il selettore del cambio, come nella EV9 che abbiamo guidato in anteprima, trova posto sulla colonna dello sterzo. Nell'abitacolo sono anche presenti scorciatoie sotto al display dell'infotainment, interruttori per i controlli del clima e una maggiore presenza di pulsanti sulla console centrale "fluttuante". Si prevede che Kia utilizzerà materiali sostenibili all'interno dell'abitacolo, in linea con la sua strategia aziendale.

Anche la EV3 sarà costruita sulla piattaforma E-GMP, ma per mantenere i costi più bassi è probabile che sia dotata della tecnologia a 400 V e non 800 V come nei modelli più grandi di casa Kia. La versione base della EV3 avrà un singolo motore elettrico insieme a una batteria da 58 kWh. Inoltre, è stata confermata ufficialmente da Kia l'intenzione di offrire una versione più performante con l'allestimento GT.

La EV3, a differenza della EV5, sarà disponibile negli USA come modello EV base del marchio nel 2025. In Europa invece il ruolo di veicolo di ingresso lo avrà la più piccola Kia EV2. Il prezzo della EV3 dovrebbe aggirarsi intorno ai 27.700 euro e in Europa dovrà reggere la concorrenza della Peugeot E-2008 e della nuova Ford Puma elettrica.