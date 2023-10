Kia EV3 ed EV4: il baby SUV elettrico e la berlina green che anticipano le forme future

Durante il Kia EV Day di quest'anno, l'azienda automobilistica coreana ha presentato alcuni annunci entusiasmanti. In particolare, ha introdotto il SUV EV5, pronto per la produzione, insieme a due nuovi concetti di veicoli: il SUV compatto elettrico EV3 e la berlina a quattro porte EV4.

Kia ha dichiarato l'intenzione di fissare prezzi compresi tra i 28.000 e i 75.000 euro per la sua gamma di veicoli elettrici, che includerà i modelli attuali come l'EV6 ed EV9, insieme ai futuri veicoli dei segmenti B e C, tra cui l'EV5, l'EV4 e l'EV3. L'obiettivo dell'azienda è rendere l'adozione dei veicoli elettrici più accessibile e sostenibile, contribuendo alla transizione verso la mobilità elettrica. In un precedente articolo vi abbiamo parlato anche dei modelli di fascia superiore che Kia lancerà nei prossimi anni.

L'EV3 rappresenta un concept di veicolo utilitario crossover compatto che mira a combinare un design moderno e futuristico con un tocco di "carineria". Questo design è orientato a ispirare gioia ed emozione negli utenti, cercando di differenziarsi dai tradizionali crossover con motori a combustione interna. Le case automobilistiche stanno sempre più riconoscendo l'importanza di attribuire uno stile distintivo ai veicoli elettrici.

Il concept EV4 invece rappresenta una berlina elettrica con un design dinamico che si discosta dalla tradizionale estetica delle berline. L'aspetto esterno riflette una tendenza verso design più moderni e distinti, con una posizione ampia e fari in uno stile simile a quello di Polestar 5.