Kia EV3, il B-SUV elettrico coreano arriverà sul mercato entro la fine del 2024

Durante l'ultimo evento CEO Investor Day, il marchio Kia ha delineato i suoi piani per il settore dei veicoli elettrici, concentrando le sue attenzioni sul lancio della versione di produzione del SUV compatto Kia EV3 entro la fine dell'anno, una mossa attesa soprattutto da coloro che cercano opzioni elettriche più convenienti.

Nonostante il recente rallentamento della crescita delle vendite di veicoli elettrici (uno su tutti, l'esempio della Germania), che ha indotto alcune case automobilistiche a rivalutare le proprie strategie future, Kia pare non badarci e intende proporre al mercato veicoli a basso costo completamente elettrici: la EV3 è proprio un esempio di questo sforzo.

Il CEO e Presidente di Kia, Ho Sung Song, ha infatti ribadito l'impegno del marchio nei confronti dei veicoli elettrici e ibridi come un passo avanti verso il raggiungimento dell'obiettivo di diventare un "fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile". Kia mira ancora a raggiungere la cifra di 4,3 milioni di unità vendute entro il 2030, rispetto alle attuali 3,2 milioni di unità a livello globale odierne, prevedendo che il 58% di queste saranno veicoli elettrificati (sia full Hybrid che completamente elettrici).

Le Kia EV3 e EV4 sono già pronte al debutto, mentre la Kia EV5 è già disponibile in Cina e sarà presto lanciata anche in Europa. Inoltre, Kia ha accennato a un modello EV2 e a una versione elettrica della Kia Carens, un veicolo a sette posti a basso costo destinato ad altri mercati come l'India.

Il piano di Kia prende il via quest'anno, con sei modelli ibridi previsti entro la fine del 2024, seguiti da altri otto modelli elettrificati entro il 2026 e ulteriori nove modelli entro il 2028. La gamma completa di veicoli elettrici di Kia raggiungerà i 15 modelli elettrici entro il 2027, di cui sei saranno lanciati entro il 2026.

Per quanto riguarda l'EV3, sebbene i dettagli siano ancora scarsi, sappiamo che utilizzerà la stessa piattaforma E-GMP della EV9 e della EV6, ma con un'architettura a 400 volt più economica per contenere i costi. Di recente Kia EV3 è stata avvistata durante dei test sulla neve, tutto lascia presagire che una presentazione sia imminente. Con la prossima EV3, Kia si prepara a entrare in un segmento di mercato vitale (nonché molto affollato), dimostrando il suo impegno a venire incontro le esigenze dei consumatori e a rimanere competitiva nel settore automobilistico in continua evoluzione.

Maizjok Telo Moto da Esterno Interno Telo Coprimoto Impermeabile è uno dei più venduti oggi su