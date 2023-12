Kia EV3 2024, sarà così il nuovo C-SUV coreano?

La nuova Kia EV3, basata sul concept di cui vi abbiamo parlato tempo fa, uscirà nel 2024 e si ispirerà al linguaggio di design introdotto nei modelli più grandi, come l'EV5 ed l'EV9.

Questo SUV elettrico subcompatto, con un prezzo stimato intorno ai 27.000 euro, si inserisce nella strategia di Kia di espandere la sua gamma di veicoli elettrici, seguendo i passi dei modelli di punta. Le foto spia di alcuni prototipi avvistati in Corea suggeriscono che la versione di produzione manterrà in gran parte lo stile futuristico del concept, con alcune modifiche concentrate principalmente sulla grafica LED, sugli specchietti retrovisori ingranditi e sulla scelta dei materiali per le finiture esterne.

Kia EV3 sarà costruito sull'architettura E-GMP del gruppo Hyundai-Kia, utilizzando un sistema a 400 V. Le opzioni di batteria dovrebbero includere unità da 58 kWh e 77,4 kWh. La gamma di motori potrebbe prevedere un singolo motore elettrico per la versione entry-level, con la possibilità di una versione più potente dotata di doppio motore elettrico e trazione integrale.

Gli interni dell'EV3 dovrebbero offrire un'esperienza moderna e tecnologica, con un abitacolo digitale simile a quello dell'EV5, dotato di doppi schermi da 12,3 pollici. Il sistema di infotainment supporterà gli aggiornamenti over-the-air (OTA) e potrebbe includere funzionalità on-demand abilitate al software come extra opzionali. Inoltre arriverà anche il nuovo sistema di ricarica Plug&Charge.

Kia ha grosse ambizioni per questa nuova gamma, e mira a raggiungere vendite annuali di 1 milione di veicoli elettrici entro il 2026, con l'obiettivo di incrementare ulteriormente a 1,6 milioni di unità entro il 2030. Resta da vedere come l'EV3 si collocherà sul mercato rispetto ai suoi concorrenti.