Sulle Kia elettriche arriva la tecnologia Plug&Charge: la ricarica senza app e tessere

Spesso si critica la mobilità elettrica per via delle sue ricariche troppo macchinose, che magari richiedono l’uso di un’app o di una tessera RFID. Le cose stanno pian piano cambiando e la tecnologia Plug&Charge è sempre su più veicoli, ora anche quelli Kia.

Prima di passare alle tessere RFID abbiamo fatto un viaggio elettrico lungo 4.500 km gestendo le ricariche soltanto da smartphone ed è stata una pessima esperienza, fra colonnine che non rispondevano, app che non funzionavano, segnale cellulare scarso in alcune località. Tesla è stata per anni davanti a tutti, permettendo infatti di connettere l’auto ai suoi Supercharger in maniera diretta e automatica, senza passare da alcuna app o tessera, questa tecnologia però sta arrivando anche altrove. Volkswagen ha iniziato a usarla sulle sue vetture ID (la nuova Volkswagen ID.3 ha il Plug&Charge), ora però anche Kia passa al Plug&Charge.

La tecnologia semplifica l’avvio della ricarica: permette infatti di collegare subito la vettura alla colonnina senza passare da app e tessere, sarà il sistema a riconoscere in automatico quale account state utilizzando per la corretta fatturazione dell’energia. Ovviamente le stazioni di ricarica devono essere a loro volta compatibili con Plug&Charge, non è possibile sfruttare il servizio sul 100% delle colonnine attive in Italia in questo momento.

“Plug&Charge è una tecnologia molto pratica che riduce al minimo la gestione manuale della fase di ricarica, con il risultato di un processo più rapido e agevole per i nostri utenti”, ha affermato Sjoerd Knipping, Vice President of Marketing and Product di Kia Europe. “Con una gamma ampia ed articolata di veicoli elettrici sostenibili offerta con le soluzioni di ricarica più avanzate, stiamo facilitando il passaggio verso la mobilità elettrica e ci confermiamo, ulteriormente, come seri competitors nel competitivo mercato europeo dei veicoli elettrici”.

“Insieme ai nostri partner come DCS (mobility provider), Hubject (verification platform) e agli altri partner di rete come IONITY, mettiamo al servizio dei nostri utenti tutte le ultime tecnologie disponibili per rendere sempre più piacevole l’esperienza con Kia” ha concluso Knipping.