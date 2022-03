Kia conferma il SUV EV9: 100 km di ricarica in 6 minuti

Kia, anche supportata dalla tecnologia condivisa con Hyundai, ha lavorato in maniera eccezionale in questi ultimi anni. Frutto di questa evoluzione tecnica è sicuramente la EV6 appena nominata Car of the Year 2022, che farà da apripista ad altri modelli chiave. Nel 2023 ad esempio vedremo la EV9.

Se la EV6 è un crossover ultra tecnologico, la EV9 sarà un SUV Full Size attorno ai 5 metri di lunghezza, una vettura che Kia ha confermato qualche ora fa nel corso del suo Investor Day 2022. Sempre grazie alla conferenza di poche ore fa sappiamo che Kia ha intenzione di lanciare 14 nuove auto elettriche da qui al 2030, fra cui anche un curioso pick-up elettrico e una BEV entry level, dal costo si presume accessibile. Ma torniamo al SUV EV9, già mostrato sotto forma di concept al Salone di Los Angeles 2021.

Secondo Kia avrà 540 km di autonomia, uno scatto 0-100 km/h in circa 5 secondi e una ricarica estremamente veloce. In DC la vettura dovrebbe essere in grado di ricaricare 100 km in soli 6 minuti; in 20-30 minuti EV9 dovrebbe tornare dal 10% all'80%. Come altre vetture Kia di nuova generazione EV9 avrà aggiornamenti OTA e servizi on demand. Come la EV6 e la IONIQ 5 di Hyundai, anche EV9 sarà costruita su piattaforma E-GMP.