Kia dice addio alla Stinger con l'edizione speciale Tribute Edition

La Stinger non ha ottenuto i risultati che Kia aveva sperato, ma è stata comunque la prima sportiva del brand e questo basta per lasciare una traccia indelebile nella storia del marchio coreano. Dopo rumors che annunciavano lo stop della produzione della Kia Stinger, oggi è arrivata l’ufficialità, con il reveal di un’ultima edizione speciale.

Il mese scorso la produzione della Kia Stinger si era già fermata nel Regno Unito, e oggi diamo dunque l’addio al modello con la Stinger Tribute Edition, il canto del cigno della sportiva coreana, che è caratterizzata dalla nuova tinta carrozzeria grigio opaca Moonscape oppure dalla già nota Ascot Green, a contrasto con la tinta nera di speccchietti, cerchioni e pinze dei freni Brembo.

Accedendo all’interno dell’abitacolo invece, salta subito all’occhio il battitacco che riporta il numero identificativo del modello, e successivamente si viene rapiti dai rivestimenti in pelle in tinta marrone Terracotta dei sedili e del pannelli porta, a contrasto con la pelle nera del tunnel centrale e della plancia, a cui si accostano alcuni elementi in fibra di carbonio.

In termini meccanici invece la Stinger Tribute Edition resta la stessa, dunque sotto al cofano troviamo il già noto motore V6 turbo da 3.3 litri capace di 370 CV e 510 Nm di coppia. Kia produrrà soltanto 1.000 esemplari della Stinger Tribute Edition, ma il costo del modello e la sua disponibilità verranno comunicati più avanti.