Keyrus, la Lamborghini Urus custom da 820 CV e 1.100 Nm di coppia

Anche appena uscito dalle fabbriche Lamborghini, il SUV Urus è un'auto potente e possente, in grado di azzannare l'asfalto in qualsiasi condizione. Grazie al tuning però è possibile rendere la bestia italiana ancora più selvaggia. È ciò che ha fatto Keyvany, preparatore tedesco che ha creato il Keyrus.

Un nome che non è altro che la crasi delle parole Keyvany e Urus e rappresenta una splendida vettura bicolore che viaggia su enormi cerchi da 24". Il design è reso più aggressivo del solito grazie all'utilizzo di diversi elementi in fibra di carbonio, che permettono inoltre il recupero di ben 34 kg di peso all'anteriore, 41 kg al posteriore. Inoltre le prese d'aria con inserti a Y hanno guadagnato degli accattivanti LED appena accanto ai fari principali.



Ma passiamo alla parte più interessante: sotto il cofano il motore V8 Biturbo 4.0 litri non eroga più i 641 CV di prima, tutt'altro, adesso siamo a 820 CV con 1.100 Nm di coppia massima (al posto dei classici 850 Nm). Sullo scatto da 0 a 100 km/h il SUV ha guadagnato 0,3 secondi, toccando i 3,3 secondi; allo stesso tempo la velocità massima è stata portata a 325 km/h dai 305 km/h iniziali. Una vera furia su ruote. Il tutto presentato mentre attendiamo l'uscita del nuovo Lamborghini Urus ST-X.