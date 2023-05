Ken Okuyama svela la Kode61 Birdcage a Villa d'Este: una limited edition su Maserati MC20

Il Concorso d’Eleganza che va in scena ogni anno sul Lago di Como vede la partecipazione di vetture di ogni tipo ed ogni epoca. Ci sono le case ufficiali, come BMW che ha lasciato a bocca aperta con il concept Touring Coupe, ma anche designer/artigiani dell’automobilismo, come Ken Okuyama con la sua Kode61 Birdcage in edizione limitata.

Il giapponese è conosciuto per la Ferrari Kode 57, una creatura ispirata al passato ma partendo da una Ferrari Enzo, ma a Villa d’Este si è presentato con una nuova creazione ispirata invece alla Maserati Tipo 61 “Birdcage” da corsa degli anni ’60. Questa bellezza senza “senza tetto” nasce infatti sulla base della più moderna Maserati MC20, o almeno così sembra, dal momento che non sono note le specifiche tecniche della vettura; soltanto i cerchioni sfoggiano il look riconoscibile già visto sulla sportiva Maserati.

Il look è completamente diverso dalla supercar del tridente, e il look da coupé lascia il posto ad un corpo vettura speedster a due posti, senza il parabrezza, che viene sostituito da due bolle in vetro che al loro interno accolgono la strumentazione e il pannello dell’infotainment, oltre a deflettere l’aria dal viso dei passeggeri. La carrozzeria si fa più spigolosa, con linee tese e sportive, con un look che ricorda da vicino le auto da corsa del passato.

Il designer Ken Okuyama ha poi specificato che non si tratta di una semplice concept, ma ha confermato la produzione di una piccola serie limitata, costruita a mano nella fabbrica di Yamagata, in Giappone, con un prezzo attualmente sconosciuto ma che si preannuncia piuttosto salato. E restando in tema di Concorso d’Eleganza, guardate le magnifiche Bugatti Mistral e Type57S mostrate a Villa d’Este.