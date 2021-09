Ken Block è il nuovo testimonial di Audi: metterà alla frusta le auto elettriche del brand

È diventato la star del web a bordo di una Subaru, dopodiché è stato sotto l’ala di Ford per undici anni, e nell’ultimo anno è stato un pilota “no brand”. Parliamo di Ken Block, il pilota-youtuber-stuntman che per il prossimo anno sarà di nuovo legato ad una casa costruttrice, e nella fattispecie parliamo di Audi.

Come vi avevamo annunciato qualche mese fa, l’anno corrente è stato un anno diverso e di transizione per Mr. Block, dal momento che avrebbe corso in diversi campionati a bordo di diverse vetture, grazie alla sua posizione da pilota “freelance”, non più legato al marchio Ford. Negli ultimi mesi si è quindi divertito a bordo della sua Subaru WRX per correre nel campionato rally americano, per poi mettersi al volante di una Porsche 911 storica in occasione dell’East African Safari Classic Rally, e per chiudere in bellezza ha corso nella Baja 1000 a bordo di un trophy truck.

Per il pilota 53enne è arrivato però il momento di cambiare nuovamente aria, e dall’anno prossimo vestirà i colori di Audi. Ken diventerà il nuovo testimonial del brand, mossa niente male da parte di Ingolstadt, dato che il pilota metterà alla frusta in particolare le auto elettriche del marchio, diventando di fatto l’uomo immagine perfetto per veicolare e diffondere ancor più l’utilizzo dei modelli EV, mostrandone il lato puramente ludico e performante.

Ken ha già fatto visita al quartier generale Audi, e non ha perso l’occasione per mettersi alla guida di alcuni dei modelli storici della casa dei quattro anelli, come l’Audi S1 Quattro, ma anche modelli più futuristici, come la e-tron Vision Gran Turismo. Immancabile poi un giro a bordo dell’elettrica più prestante della gamma, ossia la RS e-tron GT.

E parlando del mondo EV, il pilota statunitense ha affermato: “La mobilità elettrica rappresenta il futuro. Si tratta di un balzo in avanti notevole per tutti noi per ridurre le emissioni. Oltre a questo, però, le auto a batteria garantiscono prestazioni elevatissime. Manca il sound? A mio avviso il suono delle auto elettriche è divertente proprio come quello dei modelli a motore termico”.

Insomma, di sicuro nei prossimi mesi ne vedremo delle belle da parte dell’accoppiata Audi-Block, anche perché Ken ha già avuto modo di esibirsi a bordo di vetture elettriche ad altissime prestazioni, quando portò in pista la Ford Mustang Mach-E da 1400 CV.