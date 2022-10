Ken Block svela l'Audi S1 Hoonitron: vale 12 milioni e sarà nel prossimo video Gymkhana

Quando si parla di Ken Block, vengono in mente le auto assurde che ha costruito nel corso degli anni per girare i famosissimi video “Gymkhana” da milioni di visualizzazioni. Quest’anno però cambia la formula e si chiamerà “Electrikhana”, perché la protagonista è l’Audi S1 E-tron Quattro Hoonitron elettrica, costruita appositamente per Mr. Block.

Da quando il pilota stuntman americano aveva annunciato la sua partnership con la casa dei quattro anelli, tutti aspettavano questo momento, ovvero la presentazione ufficiale della vettura che sfiderà le leggi della fisica il prossimo 25 ottobre, data in cui uscirà il nuovo video della famosa serie.

Per l’occasione Hoonigan ha pubblicato un video dove viene mesa a nudo la vettura così da poterne scoprire i dettagli e i segreti (scoprite anche tutti i dettagli della Porsche Hoonipigasus da Pikes Peak), ed è inutile aggiungere che per l’ennesima volta ci troviamo al cospetto di un veicolo fuori di testa. I dati tecnici più specifici non sono stati dichiarati, ma sappiamo che l’auto adotta un’architettura di ricarica a 800 volt, e utilizza due motori elettrici derivati dalla Formula E. La potenza massima non è dichiarata, ma nel video si dice che l’auto scarica 3.000 Nm di coppia su ogni asse, grazie anche a dei differenziali appositamente sviluppati in fibra di carbonio.

L’auto utilizza quattro pacchi batteria, e il loro alloggiamento ha comportato una modifica della posizione di guida che non è affatto da auto da rally, bensì più simile a quella di una monoposto, con i piedi e le gambe che si trovano più in alto rispetto al bacino: Ken si è dovuto abituare a questa posizione inusuale, definendola “la più strana che abbia mai provato nella sua carriera”.

Quanto al look, questo è chiaramente ispirato all’Audi Quattro S1 da Pikes Peak, non solo nella livrea ma anche nelle forme, con l’iconico alettone a doppia ala sul frontale e l’imponente ala al posteriore che si fonde con le fiancate della vettura. Infine Ken Block fa notare che la “Hoonitron” è l’auto più costosa che abbia mai costruito con un valore di circa 12 milioni di dollari, essendo un pezzo unico espressamente sviluppato per il pilota americano dai tecnici Audi.