Ken Block scende in pista con l'Audi V8 DTM e con la e-tron Vision GT di Gran Turismo

La recente unione tra la star del web Ken Block e Audi procede a gonfie vele e il pilota continua la sua scoperta dei veicoli più iconici partoriti dalla fabbrica dei quattro anelli. Dopo aver guidato le glorie dei rally come l’Audi Sport Quattro S1 Gruppo B, adesso è arrivato il momento di testare mezzi da pista, come l’Audi V8 DTM e la Vision GT.

Per scoprire tutti i dettagli e le reazioni dello stuntman statunitense vi consigliamo di guardare tutto il video, ma ci teniamo a farvi un breve identikit delle auto protagoniste del nuovo filmato. Partiamo quindi dalla Audi V8 DTM, una vettura derivata dalla serie che ha corso nel campionato turismo tedesco vincendolo al debutto, nel 1990. Il punto forte era proprio il motore 3.6 litri V8 con cui era equipaggiata, che inizialmente erogava una potenza di 420 CV, successivamente portata a 462 CV, e che raggiungeva gli 11,500 giri/min.

Una volta sceso dall’abitacolo della berlina da corsa, Ken ha deciso di provare qualcosa decisamente più moderno, una vettura che fino a qualche anno fa avremmo definito futuristica, ossia il prototipo e-tron Vision GT, la vettura totalmente elettrica da oltre 800 CV nata per apparire all’interno del videogioco Gran Turismo (a proposito, qui potete leggere la recensione di Gran Turismo Sport).

Ken non ha perso l’occasione per provare a metterla di traverso, anche se non è andata esattamente secondo i piani, forse a causa delle gomme fredde. Ma non vogliamo raccontarvi altro per evitare di fare degli spoiler, quindi prendete i pop-corn e buona visione.