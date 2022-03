Ken Block ci mostra la sua auto di tutti i giorni: una candida Audi RS E-Tron GT

Nell’ultimo video caricato da Ken Block sul suo canale YouTube ufficiale, lo stuntman americano ci presenta la sua nuova auto di tutti i giorni, dando vita anche ad una serie di filmati a lei dedicati, che si comporrà di un totale di 6 episodi. Il primo è quello delle presentazioni, dove Ken Block ci svela la sua Audi RS E-Tron GT.

Quando Audi ha annunciato la collaborazione con Ken Block, aveva aggiunto che il pilota si sarebbe focalizzato soprattutto sulla gamma elettrica della casa, e infatti l’abile pilota non ha perso tempo e ci ha già mostrato l’esemplare Audi realizzato su misura per il prossimo video Gymkhana.

Il piano del pilota statuinitense e della casa di Ingolstadt è quello di trasmettere il messaggio che anche con la mobilità elettrica ci si può divertire alla grande, e quindi per la vita di tutti i giorni, Ken ha scelto un’Audi RS E-Tron GT, su cui ha apportato alcune modifiche per renderla più personale.

Prima di tutto è stata wrappata con una tinta bianca opaca che le dona un look da Stormtrooper alla Star Wars, a cui ha abbinato quattro nuovi cerchioni, diversificati tra anteriore e posteriore, e costruiti da Rotiform su misura, dato che il famoso costruttore di ruote non ha ancora commercializzato una linea di cerchi dedicata a questo modello.

Per scegliere le ruote Ken si è avvalso dell’aiuto dei suoi fan, che sui social hanno espresso la loro preferenza. Sul retrotreno troviamo quindi i cerchi a 6 razze modello NGO, mentre all’anteriore c’è una coppia di Aerodisc che ricordano i cerchi carenati delle auto da corsa del passato.

I cerchi calzano pneumatici Toyo Sport per l’uso di tutti i giorni, ma quando Ken ha voglia di andare a fare snowboard da solo o con la famiglia (ecco perché ha scelto di equipaggiare l’auto con il baule da tetto aggiuntivo), opterà per dei Toyo Celsius quattro stagioni, così da avere un’auto più adatta al clima freddo. Per il resto la vettura resta esattamente come il modello di serie, che con i suoi 646 Cv è comunque la RS più potente nell’intera gamma Audi.