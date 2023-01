Ken Block morto a 55 anni, addio al pilota di rally dopo incidente in motoslitta

Purtroppo l’era dei video Gymkhana con Ken Block è destinata a finire, dopo il video Electrikhana con l’Audi S1 Hoonitron. Il pilota professionista statunitense è deceduto a 55 anni nella notte italiana tra 2 e 3 gennaio 2023, dopo un incidente fatale in motoslitta.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, direttamente dai colleghi di The Hoonigans: “È con il nostro più profondo rammarico che possiamo confermare che oggi Ken Block è deceduto in un incidente in motoslitta. Ken era un visionario, un pioniere e un'icona. E soprattutto, un padre e un marito. Ci mancherà incredibilmente. Per favore, rispetta la privacy della famiglia in questo momento mentre è in lutto”, hanno scritto sui social network.

Kenneth Block stava guidando una motoslitta su un ripido pendio quando essa si è ribaltata sopra di lui, stando alla ricostruzione degli sceriffi della Wasatch County. Il talentuoso pilota di Rally a tappe era con un gruppo ma, al momento dell’incidente, era completamente isolato. Non ci sarà mai, purtroppo, l’occasione di vedere Ken Block alla guida della Lancia Delta Safarista.

Il suo talento su qualsiasi auto da rally, ma anche skateboard, snowboard e motociclette verrà ricordato da tutti gli appassionati. Oltre al titolo Rookie of the Year al Rally America Championship e alla vittoria di molte medaglie rallycross agli X Games, sono le partnership con Ford e Audi, la fondazione del marchio DC Shoes nei primi anni Novanta e il successo del marchio Hoonigan ad averlo reso un’icona del settore. Tra il 2000 e il 2020 ha conquistato un posto nel cuore degli amanti del rally e degli show a quattro ruote, e resterà certamente un mito per migliaia di persone.