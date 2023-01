Da Ken Block a Michael Schumacher: quando i videogame omaggiano i miti dell'asfalto

Ken Block, compianto pilota di rally morto il 2 gennaio scorso, è stato di recente omaggiato da Playground Games, produttori di Forza Horizon, con l'aggiunta di alcuni contenuti speciali nel quinto capitolo del noto racing game esclusiva Xbox.

Dal prossimo marzo saranno disponibili degli add-on dedicati alla star americana, comprese tutte le auto utilizzate nei vari video Gymkhana che hanno reso celebre Ken Block, omaggiato di recente da Ford con un badge speciale. Ma il funambolo americano è solo l'ultimo dei miti dell'asfalto che sono stati ricordati e tributati nei vari videogiochi di corsa degli ultimi anni.



Prima di lui, infatti, avevano trovato spazio sulle console molti altri mostri sacri del motorsport, come ad esempio Colin McRae, vincitore del mondiale rally del 1995, che prima di morire in un incidente in elicottero firmava la serie di videogiochi di Codemasters Colin McRae Rally.

Quando scomparve, nel 2007, venne omaggiato in Colin McRae Dirt 2 con un video molto emozionante in cui viene narrata la storia dell'immenso pilota scozzese. Nei successivi capitoli sono inoltre state inserite alcune delle vetture storiche di McRae, come la Subaru Impreza iridata del 1995.

Altro pilota che ha trovato spazio nei videogame è stato Ayrton Senna, da molti considerato il miglior pilota di Formula 1 di sempre. Venne tributato in Gran Turismo 6 del 2103 con tre vetture speciali, leggasi il go kart del brasiliano, la Formula 3 di quando lo stesso correva in Inghilterra, e la mitica Lotus 97T di colore oro e nero. Inseriti inoltre anche caschi e tute speciali.

Il brasiliano è presente anche in un gioco non molto conosciuto, l'arcade Horizon Chase Turbo con il DLC “Senna Forever” pubblicato nel 2021. Si tratta di un videogame che ricorda il mitico Out Run e che permette di utilizzare delle vetture ispirate proprio a Senna. Il verdeoro aveva inoltre già preso parte ad un videogioco prima della sua morte, leggasi "Ayrton Senna's Super Monaco GP II", pubblicato nel 1992 per Mega Drive, mentre in F1 2019 di Codemasters venne omaggiato lo storico duello Senna vs Prost incluso nella versione Legend. Infine, in Gran Turismo 7, è stata introdotta la McLaren MP4/4, vero e proprio mostro sacro delle corse.

L'ultimo mito delle corse omaggiato è Michael Schumacher, che Ferrari ha celebrato per il 54esimo compleanno di recente. Il pilota tedesco è stato ampiamente celebrato in F1 2020 introducendo dei contenuti esclusivi per l'edizione “Schumacher Deluxe”: nella stessa è possibile guidare alcune delle vetture rese celebri da Schumy, leggasi la mitica Jordan 191, con cui ha esordito in Formula 1, ma anche le due iridate Benetton B194 e B195, e la Ferrari F1 2000.