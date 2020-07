Ken Block può mettere di traverso anche una Mustang Mach-E elettrica da 1400 cavalli

Ken Block è un pilota e drifter professionista, e la sua abilità gli permette di mettere di traverso qualunque veicolo, anche una Ford Mustang Mach-E elettrica con sette motori e 1.400 cavalli di potenza.

Come potete vedere dal video in alto, Block ha accettato la sfida, e l'ha concretizzata su una superficie in cemento di 20 acri. Ovviamente si è portato dietro anche la Mustang Hoonicorn del 1965 lasciandola guidare a Vaughn Gitting Jr. giusto per mettere in piedi una sfida equa.

Ma prima parliamo un attimo della Ford Mustang Mach-E 1400. Si tratta di un bolide appena presentato da Ford con l'intento di stupire il pubblico, e sicuramente ci saranno riusciti. La macchina figura ben 7 motori elettrici, dei quali tre sono montati sull'asse anteriore e quattro sull'asse posteriore, e scaricano tutta la loro esuberanza tramite un singolo albero di trasmissione.

La specializzazione del mezzo non è sul rettilineo, ma sulla velocità in curva. Difatti il suo carico aerodinamico può raggiungere i 1.043 chilogrammi a 258 km/h, che all'atto pratico la rendono una macchina da corsa. Il drivetrain però può accogliere due regolazioni differenti, e una di queste è quella pensata per il drift, ove la coppia istantanea della EV non può far altro che aiutare.

A ogni modo il video mostra Ken Block mentre si sbizzarrisce con la Mach-E, ma se siete interessati ad acquistarla vi consigliamo di non emozionarvi troppo, perché l'auto non raggiungerà le concessionarie, ma sarà prodotta in pochissimi esemplari. D'altro canto però l'esperienza che il team ha accumulato col progetto è sicuramente fondamentale, e porterà quasi certamente ad altre auto elettriche dalle performance assolute.

A proposito di EV poderose, ecco a voi una Tesla Model X capace di completare il classico quarto di miglio in poco più di 10 secondi: è record assoluto per un SUV. Nel frattempo anche il famoso attore Jamie Foxx si sta facendo sedurre dalla tecnologia elettrica, e infatti lo vediamo a bordo di una Tesla Model 3 mentre lancia una serie di siparietti divertenti.